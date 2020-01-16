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Киевская местная прокуратура №10 внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможного приготовления к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.
В Офисе генпрокурора сообщают, что эти заявления депутаты подали еще в конце ноября 2019 года.
— Подследственность в этих уголовных производствах определена за Главным управлением СБУ в городе Киеве и Киевской области, - добавили в пресс-службе.
Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы запись его разговора с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой.
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Киевская местная прокуратура №10 внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможного приготовления к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.
В Офисе генпрокурора сообщают, что эти заявления депутаты подали еще в конце ноября 2019 года.
— Подследственность в этих уголовных производствах определена за Главным управлением СБУ в городе Киеве и Киевской области, - добавили в пресс-службе.
Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы запись его разговора с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой.