В Первомайском районе на Николаевщине браконьеры спилили более 40 дубов, тем самым нанесли ущерб государству на сумму 812 тысяч 817 гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Николаевской области.

Так, 14 января в ходе рейда инспектора по охране окружающей природной среды Николаевской области в Первомайском районе в пределах территории Кумаровского сельского совета обнаружили факт самовольного уничтожения деревьев породы «Дуб» в количестве 41 единицы неустановленными лицами, что является нарушением статьи 69 Лесного кодекса Украины , статьи 40 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды». Общий размер ущерба, причиненного государству в результате уничтожения деревьев составляет 812 тысяч 817 гривен.

— Государственной экологической инспекцией в Николаевской области подготовлено заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству, -с казано в сообщении.

Ранее, глава Прибугской ОТГ Доманевского района Виктор Матющенко заявил, что лесники уничтожают лесополосы у него в районе