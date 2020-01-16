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В Первомайском районе на Николаевщине браконьеры спилили более 40 дубов, тем самым нанесли ущерб государству на сумму 812 тысяч 817 гривен.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Николаевской области.
Так, 14 января в ходе рейда инспектора по охране окружающей природной среды Николаевской области в Первомайском районе в пределах территории Кумаровского сельского совета обнаружили факт самовольного уничтожения деревьев породы «Дуб» в количестве 41 единицы неустановленными лицами, что является нарушением статьи 69 Лесного кодекса Украины , статьи 40 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды». Общий размер ущерба, причиненного государству в результате уничтожения деревьев составляет 812 тысяч 817 гривен.
— Государственной экологической инспекцией в Николаевской области подготовлено заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству, -с казано в сообщении.
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В Первомайском районе на Николаевщине браконьеры спилили более 40 дубов, тем самым нанесли ущерб государству на сумму 812 тысяч 817 гривен.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Николаевской области.
Так, 14 января в ходе рейда инспектора по охране окружающей природной среды Николаевской области в Первомайском районе в пределах территории Кумаровского сельского совета обнаружили факт самовольного уничтожения деревьев породы «Дуб» в количестве 41 единицы неустановленными лицами, что является нарушением статьи 69 Лесного кодекса Украины , статьи 40 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды». Общий размер ущерба, причиненного государству в результате уничтожения деревьев составляет 812 тысяч 817 гривен.
— Государственной экологической инспекцией в Николаевской области подготовлено заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству, -с казано в сообщении.
Ранее, глава Прибугской ОТГ Доманевского района Виктор Матющенко заявил, что лесники уничтожают лесополосы у него в районе