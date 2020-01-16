Сегодня ночью, 16 января на Херсонском шоссе в Николаеве патрульные задержали водителя автомобиля, который находился в розыске.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что патрульные заметили автомобиль у которого отсутствовало левое зеркало заднего вида, что нарушает правила дорожного движения.

— Остановив транспортное средство, патрульные почувствовали характерный запах алкоголя, исходивший из автомобиля, а водитель имел явные признаки опьянения, - сказано в сообщении.

Отмечается, что у мужчины не было при себе никаких документов на автомобиль и водительское удостоверение.

— Во время проверки личности по имеющимся базами данных стало известно, что водительское удостоверение человек не получал вообще, а также находится в розыске, как лицо, которое избегает наказания за совершение имущественных преступлений, - сказано в сообщении.

Отмечается, что после составления соответствующих административных материалов мужчина был доставлен в Ингульского отдела полиции и оповещены инициатора розыска, а транспортное средство эвакуированы в арестплощадке.

Напомним, что в рамках проверки водителей на дорогах Николаевской области по безопасности дорожного движения полиция зафиксировала более 40 водителей, которые садились за руль пьяными, еще 118 - водили без прав.