Во Львове правоохранители задержали семейную пару, которая мошенническую схему по изготовлению поддельных документов необходимых для получения гражданства в Румынии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Во время досудебного расследования, открытого по части 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что муж с женой в возрасте 42 и 40 лет изготавливали пакет фиктивных документов, необходимых для получения гражданства Республики Румыния. Действовали мошенники на территории Львова и Тернопольской области. Стоимость такой услуги достигала почти 60 тысяч гривен.

— 15 января, правоохранители провели санкционированные обыски во Львове и на Тернопольщине. Было обнаружено и изъято поддельные документы различных юридических лиц, фиктивные документы для получения гражданства, печати, оргтехнику, флэш-накопители и другие вещественные доказательства. Полицейские устанавливают всех потерпевших, а также сумму нанесенного ущерба в результате мошеннических действий. Решается вопрос о сообщениях злоумышленникам подозрения. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в полиции.

Напомним, в Государственной миграционной службе позволят гражданам иметь два паспорта, но «единое гражданство» останется в Конституции Украины.