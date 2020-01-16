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В Одесской области в больницу попал ребенок, который накануне выпил водки и впал в алкогольную кому.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
— Пока родители вместе с гостями были в другом помещении дома, 10-летняя дочь хозяев выпила водку и, поднимаясь на второй этаж кровати, потеряла сознание и упала. Без сознания, ее на полу нашла мать, которая и обратилась к врачам, - говорится в сообщении.
После получения необходимой медицинской помощи ребенок был переведен из реанимационного отделения в детское.
Несмотря на то, что по месту жительства семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой малолетней, так и с ее родителями, а мать еще и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 184 КУоАП.
Напомним, что сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов.
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В Одесской области в больницу попал ребенок, который накануне выпил водки и впал в алкогольную кому.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
— Пока родители вместе с гостями были в другом помещении дома, 10-летняя дочь хозяев выпила водку и, поднимаясь на второй этаж кровати, потеряла сознание и упала. Без сознания, ее на полу нашла мать, которая и обратилась к врачам, - говорится в сообщении.
После получения необходимой медицинской помощи ребенок был переведен из реанимационного отделения в детское.
Несмотря на то, что по месту жительства семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой малолетней, так и с ее родителями, а мать еще и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 184 КУоАП.
Напомним, что сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов.