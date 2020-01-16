В Николаевской области полицейские во время обыска у 44-летнего мужчины нашли около 2 килограммов каннабиса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сотрудники Арбузинского отделения Нацполиции в Николаевской области, под руководством прокуратуры установили, что житель одного из сел района хранит каннабис.

Вчера, 15 января, во ходе санкционированного обыска в доме 44-летнего мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полиция нашла и изъяла у него около 2 килограммов вещества растительного происхождения, внешне похожей на коноплю. Готовую к употреблению коноплю владелец расфасовал в бумажные свертки и полимерные пакеты.

Также в ходе обыска полицейские изъяли семена и устройство для курения. Изъятое было направлено на исследование. Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Продолжается следствие.

Напомним, что в Вознесенском районе, возле села Таборовка полиция обнаружила участок, на котором местный житель вырастил 90 кустов конопли.