Мужчина, забивший человека до смерти возле Николаевской горбольницы №1, рассказал на суде, что ему мерещились голоса мертвых родственников.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Напомним, что 10 июня 2018 года в полицию поступил сигнал о драке между двумя мужчинами в Центральном районе по улице 2-й Экипажной. Патрульные прибыли на место происшествия, когда злоумышленник еще бил потерпевшего, который на тот момент уже потерял сознание. Позднее пострадавший умер, а делу добавили дополнительную квалификацию по статье «Умышленное убийство».

Во время судебного заседания в качестве свидетеля была допрошена медсестра. Она рассказала, что во время дежурства в приемном покое услышала громкие крики и увидела двух мужчин, один из которых шел навстречу другому, а тот отступал. Он толкнул своего оппонента, а когда тот упал, сел сверху и начал наносить удары в область головы. Впоследствии он схватил потерпевшего за шею и держал около семи минут до приезда сотрудников патрульной полиции.

Кроме этого, была допрошена жена нападавшего, которая сообщила, что 9 июня 2018 года ее мужа избили неизвестные, после чего он начал странно себя вести. Медики отказывались его госпитализировать, а полицейские задерживать. Опасаясь за безопасность своего ребенка, она оставила его в присутствии сотрудников полиции, на территории Николаевской городской больницы № 1 и пошла домой.

Сам мужчина также сообщил, что его избили неизвестные, после чего ему стали мерещиться голоса знакомых и умерших родных, которые общались с ним. Он отметил, что почти ничего не помнит, в частности факт избиения. Адекватно осознавать реальность он начал через две недели

Для вызова свидетелей, которые не были допрошены, в заседании объявлен перерыв до 5 февраля.

Напомним, стало известно, что 45-летнего жителя Николаева, который избил до смерти одного из посетителей николаевской больницы №1, ранее, до происшествия задержали за дебош и отпустили, проведя профилактическую беседу.