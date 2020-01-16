В городе Белая Церковь Киевской области врач с сообщниками выписывали рецепты на получение в аптеке сильнодействующих препаратов, после чего продавали их наркозависимым.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

«Работники управления противодействия наркопреступности совместно со следователями полиции, под процессуальным руководством прокуратуры региона, разоблачили четырех злоумышленников которые занимались сбытом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств: метадон, соннат т. д.», — сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что медработник города Белая Церковь незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного потребления, с целью дальнейшего их получения в аптечных учреждениях. Далее злоумышленники занимались их продажей наркозависимым лицам.

Полицейские провели 4 оперативные закупки и провели 6 санкционированных обысков, где изъяли наркотические средства, банковские карточки, с помощью которых осуществляли финансовые операции, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Двух человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 307 (Незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств) и по ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропных веществ стоимостью более миллиона гривен.