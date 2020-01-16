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Суд в Испании приговорил бывшего банкира Хайме Ботина к 1,5 годам тюремного заключения за попытку вывезти из страны картину известного художника Пабло Пикассо, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство ЭФЭ.
Кроме того, 83-летнего Ботина обязали выплатить штраф в 52,4 миллиона евро.
Суд также постановил, что право владения этим предметом искусства принадлежит испанскому государству.
Между тем, отмечается, что, вероятно, Хайме Ботин не будет отбывать срок в тюрьме, поскольку в Испании лиц, совершивших впервые преступления ненасильственного характера, освобождают от тюремного заключения, если его продолжительность — менее двух лет.
В июле 2015 года французские власти изъяли на судне у берегов Корсики полотно кисти Пабло Пикассо, оцениваемое приблизительно в 26 миллионов евро, под названием «Голова молодой женщины».
По версии стороны обвинения, картину пытались вывезти из Испании с целью отправки в Швейцарию для дальнейшей продажи. Однако сам Ботин отрицал то, что хотел продать полотно.
Полотно считается культурно-исторической ценностью в Испании, которую запрещено вывозить за пределы страны.
В настоящее время картина хранится в Музее королевы Софии в Мадриде, где также размещена и знаменитая работа кисти Пикассо — «Герника».
Напомним, ранее на кухне француженки нашли картину периода проторенессанса стоимостью до €6 миллионов.
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Суд в Испании приговорил бывшего банкира Хайме Ботина к 1,5 годам тюремного заключения за попытку вывезти из страны картину известного художника Пабло Пикассо, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство ЭФЭ.
Кроме того, 83-летнего Ботина обязали выплатить штраф в 52,4 миллиона евро.
Суд также постановил, что право владения этим предметом искусства принадлежит испанскому государству.
Между тем, отмечается, что, вероятно, Хайме Ботин не будет отбывать срок в тюрьме, поскольку в Испании лиц, совершивших впервые преступления ненасильственного характера, освобождают от тюремного заключения, если его продолжительность — менее двух лет.
В июле 2015 года французские власти изъяли на судне у берегов Корсики полотно кисти Пабло Пикассо, оцениваемое приблизительно в 26 миллионов евро, под названием «Голова молодой женщины».
По версии стороны обвинения, картину пытались вывезти из Испании с целью отправки в Швейцарию для дальнейшей продажи. Однако сам Ботин отрицал то, что хотел продать полотно.
Полотно считается культурно-исторической ценностью в Испании, которую запрещено вывозить за пределы страны.
В настоящее время картина хранится в Музее королевы Софии в Мадриде, где также размещена и знаменитая работа кисти Пикассо — «Герника».
Напомним, ранее на кухне француженки нашли картину периода проторенессанса стоимостью до €6 миллионов.