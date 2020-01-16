Следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, задержали за вымогательство и получение взтяки инспектора таможенного поста «Черноморский» Одесской таможни Гостаможслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 16 января таможенник получил от субъекта декларирования взятку в размере 850 долларов США за занижение оценочной стоимости автомобиля марки «Jaguar» при таможенном оформлении в режиме «Импорт» для дальнейшей минимизации таможенных платежей.

Сразу после получения взятки инспектора задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на территории Черноморского морского торгового порта.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области. Оперативное сопровождение – главный отдел по борьбе с коррупцией и оргпреступностью УСБУ в Одесской области.

Напомним, 15 января сотрудники ГБР задержали начальника оздоровительно-профилактического центра «Мрия» Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины во время получения им неправомерной выгоды в сумме $3 тысячи.