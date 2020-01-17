В Харькове убили директора одного из городских кладбищ. Мужчину застрелили на парковке возле дома на улице Танкопия. Сообщение о стрельбе в полицию поступило в 17:26 четверга, 16 января.

Правоохранители уже установили личность убитого 48-летнего мужчины, сообщает «Суспільне|Харків».

По данным издания «Цензор.НЕТ», был убит директор городского кладбища №3 Виталий Шульга.

Правоохранители считают убийство мужчины умышленным. Как сообщил заместитель начальника Главного следственного управления областной полиции Андрей Шарнин, потерпевшего к дому привез водитель.

— Стрельба велась как по потерпевшему, который погиб, так и по водителю... В него нападавший не попал, - уточнил полицейский.

Мужчина скончался на месте от огнестрельных ранений. Полиция разыскивает подозреваемых, в городе введен план «Сирена».