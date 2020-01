Военные Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на воздушные шары с взрывчаткой, запускаемые в течение дня с территории сектора Газа.

Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.

Terrorists in #Gaza launched explosive balloons at Israeli homes throughout the day.



In response, an IDF attack helicopter just struck underground #Hamas infrastructure.



We won’t let #Hamas terrorize Israeli civilians.