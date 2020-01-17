В Китае уже второй человек стал жертвой нового коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

О распространении болезни, похожей на пневмонию, стало известно в конце декабря 2019 года. 11 января 2020-го от коронавируса умер 61-летний мужчина. Врачи утверждали, что причиной смерти стало общее состояние больного.

В среду, 15 января, умер еще один мужчина. Известно, что ему было 69 лет, какие-либо подробности диагноза и его симптомов не приводятся.

Новый тип коронавируса был зарегистрирован в китайской провинции Хубэй в городе Ухань. На сегодняшний день выявлен 41 случай заражения.

Ранее сообщалось, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от осложнений гриппа умерли 5 человек.