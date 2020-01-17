В результате ракетного удара Ирана по военной базе с американцами в Ираке пострадали 11 американцев.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление центрального командования Соединенных Штатов.

Отмечается, что у части пострадавших были признаки контузии после взрыва, а потому им пришлось оказывать помощь.

— Они до сих пор находятся под наблюдением, - заявил представитель военного ведомства Билл Урбан.

По его словам, пострадавших отправили в Германию и Кувейт.

Добавим, что после обстрела США сначала заявили об отсутствии пострадавших и погибших.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки Катюша военную авиабазу, где размещаются американские военные. Тогда военнослужащие США заявили, что знали о предстоящей атаке на американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке.