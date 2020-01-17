В Ровенской области на трассе столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло сегодня, 17 января, около 07:40 утра.

— По предварительной информации, из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия столкнулись семь транспортных средств. Травмы получили два человека, при этом одну женщину зажало в автомобиле, - сообщили правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и медики.

Движение на этом участке дороги затруднено. Видимость ориентировочно составляет 30 метров, дорожное покрытие скользкое.

Напомним, что 14 января, в результате аварии возле Новоалексеевки (Генический район Херсонской области) пострадали четверо сотрудников полиции.