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В Ровенской области на трассе столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
ДТП произошло сегодня, 17 января, около 07:40 утра.
— По предварительной информации, из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия столкнулись семь транспортных средств. Травмы получили два человека, при этом одну женщину зажало в автомобиле, - сообщили правоохранители.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и медики.
Движение на этом участке дороги затруднено. Видимость ориентировочно составляет 30 метров, дорожное покрытие скользкое.
Напомним, что 14 января, в результате аварии возле Новоалексеевки (Генический район Херсонской области) пострадали четверо сотрудников полиции.
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В Ровенской области на трассе столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
ДТП произошло сегодня, 17 января, около 07:40 утра.
— По предварительной информации, из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия столкнулись семь транспортных средств. Травмы получили два человека, при этом одну женщину зажало в автомобиле, - сообщили правоохранители.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и медики.
Движение на этом участке дороги затруднено. Видимость ориентировочно составляет 30 метров, дорожное покрытие скользкое.
Напомним, что 14 января, в результате аварии возле Новоалексеевки (Генический район Херсонской области) пострадали четверо сотрудников полиции.