В пятницу, 16 января на Донбассе в результате обстрела погиб старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени «Черных Запорожцев» Игорь Химичук.

Об этом глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил на своей странице в Facebook.

— Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, допущеный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук, – заявил Виталий Бунечко.

Напомним, Офис генпрокурора инициировал досудебное расследование по фактам обстрелов со стороны боевиков гражданского населения на территории Донецкой области.