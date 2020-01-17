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Во Львове произошло задымление в торгово-развлекательном центре «Форум Львов».
Видео с места происшествий опубликовали очевидцы в телеграм-канале Х***й Львів.
На кадрах слышны звуки сирены. Люди в недоумении, а некоторые в панике поспешили покинуть здание.
Некоторые предполагают, что в одном из заведений мог произойти пожар. Также есть версия, что загорелась вытяжка в супермаркете «Сильпо».
Напомним, вечером 13 января на ул. Антоновича в Киеве прорвало трубу с горячей водой. В результате порыва кипяток покрыл проезжую часть дороги и образовались ямы. Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина «Ашан» и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Всех работников и посетителей эвакуировали. По информации медиков, в результате происшествия пострадали 9 человек.
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Во Львове произошло задымление в торгово-развлекательном центре «Форум Львов».
Видео с места происшествий опубликовали очевидцы в телеграм-канале Х***й Львів.
На кадрах слышны звуки сирены. Люди в недоумении, а некоторые в панике поспешили покинуть здание.
Некоторые предполагают, что в одном из заведений мог произойти пожар. Также есть версия, что загорелась вытяжка в супермаркете «Сильпо».
Напомним, вечером 13 января на ул. Антоновича в Киеве прорвало трубу с горячей водой. В результате порыва кипяток покрыл проезжую часть дороги и образовались ямы. Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина «Ашан» и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Всех работников и посетителей эвакуировали. По информации медиков, в результате происшествия пострадали 9 человек.