Во Львове произошло задымление в торгово-развлекательном центре «Форум Львов».

Видео с места происшествий опубликовали очевидцы в телеграм-канале Х***й Львів.

На кадрах слышны звуки сирены. Люди в недоумении, а некоторые в панике поспешили покинуть здание.

Некоторые предполагают, что в одном из заведений мог произойти пожар. Также есть версия, что загорелась вытяжка в супермаркете «Сильпо».