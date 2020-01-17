Правоохранители разоблачили в Киеве нелегальный детский садик, в котором находилось одиннадцать детей.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Киева.

«В Подольское управление полиции поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержится более 10 детей. По указанному адресу немедленно выехали начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, председатель Подольской районной государственной администрации Виктор Смирнов, следственно-оперативная группа территориального подразделения и социальные службы», - отмечается в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили 11 детей, которые находились на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в доме и от общения отказался.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, сотрудники полиции через неотложный обыск попали внутрь, где кроме мужчины обнаружили еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к малолетним.

«Внутри мы установили, что пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность – несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания. Малолетние дети были переданы родителям, которых мы вызвали на место для выяснения обстоятельств. В дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях», - добавил правоохранитель.

По указанному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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