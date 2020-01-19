Вечером в субботу, 18 января, в Киеве задержали экс-полковника милиции, бывшего начальника Государственной автомобильной инспекции Александра Ершова за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает общественная инициатива «Pitbull Kiev».

Активисты заметили, как выпивший водитель садится за руль Range Rover возле ночного заведения. Они вызвали полицию и последовали за ним.

— Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию, — отмечается в сообществе.

Вскоре подъехали патрульные, которые заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и потребовали документы.

— Начинается процесс задержания. Господин Ершов оказывает сопротивление и где-то порядка 6−8 сотрудников пытаются несколько минут задержать водителя. Успешно. Мужчина на земле, наручники на руках. В это время, его жена ходит и просит всех не снимать на камеры, выговаривая, что это «не правильно», он полковник. Далее процедура прохождения драгера, медсвидетельствование — от которых он отказался, — отмечается в сообщении.

Напомним, утром 1 января, около 4:30, нетревый водитель автомобиля «ВАЗ» прокатился по встречной полосе на проспекте Центральном (возле остановки «Соборная»).