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Вечером в субботу, 18 января, в Киеве задержали экс-полковника милиции, бывшего начальника Государственной автомобильной инспекции Александра Ершова за вождение в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщает общественная инициатива «Pitbull Kiev».
Активисты заметили, как выпивший водитель садится за руль Range Rover возле ночного заведения. Они вызвали полицию и последовали за ним.
— Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию, — отмечается в сообществе.
Вскоре подъехали патрульные, которые заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и потребовали документы.
— Начинается процесс задержания. Господин Ершов оказывает сопротивление и где-то порядка 6−8 сотрудников пытаются несколько минут задержать водителя. Успешно. Мужчина на земле, наручники на руках. В это время, его жена ходит и просит всех не снимать на камеры, выговаривая, что это «не правильно», он полковник. Далее процедура прохождения драгера, медсвидетельствование — от которых он отказался, — отмечается в сообщении.
Напомним, утром 1 января, около 4:30, нетревый водитель автомобиля «ВАЗ» прокатился по встречной полосе на проспекте Центральном (возле остановки «Соборная»).
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Вечером в субботу, 18 января, в Киеве задержали экс-полковника милиции, бывшего начальника Государственной автомобильной инспекции Александра Ершова за вождение в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщает общественная инициатива «Pitbull Kiev».
Активисты заметили, как выпивший водитель садится за руль Range Rover возле ночного заведения. Они вызвали полицию и последовали за ним.
— Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию, — отмечается в сообществе.
Вскоре подъехали патрульные, которые заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и потребовали документы.
— Начинается процесс задержания. Господин Ершов оказывает сопротивление и где-то порядка 6−8 сотрудников пытаются несколько минут задержать водителя. Успешно. Мужчина на земле, наручники на руках. В это время, его жена ходит и просит всех не снимать на камеры, выговаривая, что это «не правильно», он полковник. Далее процедура прохождения драгера, медсвидетельствование — от которых он отказался, — отмечается в сообщении.
Напомним, утром 1 января, около 4:30, нетревый водитель автомобиля «ВАЗ» прокатился по встречной полосе на проспекте Центральном (возле остановки «Соборная»).