В австралийском штате Новый Южный Уэльс дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей, в результате чего погибли сотни тысяч рыб.

Об этом сообщает The Guardian.

— Сотни тысяч местных рыб погибли в северном Новом Южном Уэльсе после того, как дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей, - говорится в сообщении.

Части реки Маклей, которую так любят рыбаки, превратились в то, что местные жители описывали как «смешанные с соплями отходы».

По словам экологов, последствия гибели рыбы могут ощущаться в течение десятилетий, поскольку сильно пострадали такие долгоживущие виды, как австралийский окунь.

Рыба погибла, вероятнее всего, от недостатка кислорода. Попадание в воду пепла способствует размножению бактерий, которые выводят из воды кислород, после чего она становится мутной.

Напомним, австралийские пожары уничтожили уже более миллиарда животных. Огонь разрушил более 1,2 тысячи домов и выпалил миллионы гектаров земли.

16 января в Австралии наконец начались сильные дожди, которые помогают тушить пожары.