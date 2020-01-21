|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:28
|Заход солнца:
|16:38
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:46
|Заход солнца:
|16:32
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.05 грн
|24.4 грн
|EUR
|26 грн
|27 грн
В 2019 году количество погибших на производстве в Украине выросло на 17% по сравнению с 2018-м.
Об этом сообщили в Фонде социального страхования.
Так, в 2019 году фонд зарегистрировал 410 смертельных случаев на производстве, что на 60 больше, чем в 2018 году.
В то же время количество травмированных в прошлом году уменьшилось на 8.6% — 4394 против 4805 в 2018-м.
Напомним, летом 2019 года на территории порта в Николаеве в результате несчастного случая погиб рабочий, еще один был травмирован.
|
Подписывать нельзя не подписыватьАндрей Яковлев
|
«Океан», туман з пустотою та МордорСтанислав Мартиросов
В 2019 году количество погибших на производстве в Украине выросло на 17% по сравнению с 2018-м.
Об этом сообщили в Фонде социального страхования.
Так, в 2019 году фонд зарегистрировал 410 смертельных случаев на производстве, что на 60 больше, чем в 2018 году.
В то же время количество травмированных в прошлом году уменьшилось на 8.6% — 4394 против 4805 в 2018-м.
Напомним, летом 2019 года на территории порта в Николаеве в результате несчастного случая погиб рабочий, еще один был травмирован.