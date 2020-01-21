В 2019 году количество погибших на производстве в Украине выросло на 17% по сравнению с 2018-м.

Об этом сообщили в Фонде социального страхования.

Так, в 2019 году фонд зарегистрировал 410 смертельных случаев на производстве, что на 60 больше, чем в 2018 году.

В то же время количество травмированных в прошлом году уменьшилось на 8.6% — 4394 против 4805 в 2018-м.

Напомним, летом 2019 года на территории порта в Николаеве в результате несчастного случая погиб рабочий, еще один был травмирован.