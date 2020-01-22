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В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Один человек погиб, двое пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что авария произошла утром 22 января в 06:48 по бульвару Перова в Днепровском районе Киева.
Водитель автомобиля Renault Logan въехал в остановку и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке, получили травмы. Их передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Напомним, что 19 января на отрезке автодороги «Мукачево-Рогатин-Львов» в селе Бугорок Закарпатской области в результате ДТП пострадали девять человек, трое из которых — дети.
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В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Один человек погиб, двое пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что авария произошла утром 22 января в 06:48 по бульвару Перова в Днепровском районе Киева.
Водитель автомобиля Renault Logan въехал в остановку и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке, получили травмы. Их передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Напомним, что 19 января на отрезке автодороги «Мукачево-Рогатин-Львов» в селе Бугорок Закарпатской области в результате ДТП пострадали девять человек, трое из которых — дети.