В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Один человек погиб, двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что авария произошла утром 22 января в 06:48 по бульвару Перова в Днепровском районе Киева.

Водитель автомобиля Renault Logan въехал в остановку и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке, получили травмы. Их передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Напомним, что 19 января на отрезке автодороги «Мукачево-Рогатин-Львов» в селе Бугорок Закарпатской области в результате ДТП пострадали девять человек, трое из которых — дети.