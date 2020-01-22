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В одной из квартир в Днепре, в результате взрыва гранаты пострадали два человека.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
— 21 января в 19.25 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Софьи Ковалевской в одной из квартир произошел взрыв. 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения, - говорится в сообщении.
В сообщении указано, что предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ноябре 2019 года в Днепре в результате взрыва гранаты погиб человек.
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В одной из квартир в Днепре, в результате взрыва гранаты пострадали два человека.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
— 21 января в 19.25 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Софьи Ковалевской в одной из квартир произошел взрыв. 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения, - говорится в сообщении.
В сообщении указано, что предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ноябре 2019 года в Днепре в результате взрыва гранаты погиб человек.