В одной из квартир в Днепре, в результате взрыва гранаты пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

— 21 января в 19.25 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Софьи Ковалевской в одной из квартир произошел взрыв. 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения, - говорится в сообщении.

В сообщении указано, что предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ноябре 2019 года в Днепре в результате взрыва гранаты погиб человек.