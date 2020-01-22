В Одессе на углу улиц Преображенской и Дерибасовской полицейский сбил 62-летнюю женщину с ребенком. В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована, ребенок телесных повреждений не понес.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Одесской области.

— Установлено, что полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле «Дэу Ланос», совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход), - сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП. Предварительно водитель трезв.

О происшествии проинформировали сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.

Напомним, ранее в Одессе пьяный полицейский сбил двоих пешеходов.