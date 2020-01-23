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Несколько сотен протестующих вышли на улицы швейцарского Цюриха, чтобы выразить свое несогласие с проведением Всемирного экономического форума в Давосе.
Протестующие несли транспаранты с надписями «Цюрих против ВЭФ» и «Уничтожим ВЭФ», сообщает Reuters.
Часть протестующих начали столкновения с силовиками, используя фаеры и бутылки, после чего полиция применила против них водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.
В результате столкновений были арестованы три человека. Один из полицейских пострадал и был доставлен в больницу.
Напомним, в этом году Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 21 по 24 января.
Тема форума 2020 года — «Стейкхолдеры за сплоченный и устойчивый мир».
Напомним, на форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе закончится, когда этого захотят все стороны конфликта.
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Несколько сотен протестующих вышли на улицы швейцарского Цюриха, чтобы выразить свое несогласие с проведением Всемирного экономического форума в Давосе.
Протестующие несли транспаранты с надписями «Цюрих против ВЭФ» и «Уничтожим ВЭФ», сообщает Reuters.
Часть протестующих начали столкновения с силовиками, используя фаеры и бутылки, после чего полиция применила против них водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.
В результате столкновений были арестованы три человека. Один из полицейских пострадал и был доставлен в больницу.
Напомним, в этом году Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 21 по 24 января.
Тема форума 2020 года — «Стейкхолдеры за сплоченный и устойчивый мир».
Напомним, на форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе закончится, когда этого захотят все стороны конфликта.