Несколько сотен протестующих вышли на улицы швейцарского Цюриха, чтобы выразить свое несогласие с проведением Всемирного экономического форума в Давосе.

Протестующие несли транспаранты с надписями «Цюрих против ВЭФ» и «Уничтожим ВЭФ», сообщает Reuters.

Часть протестующих начали столкновения с силовиками, используя фаеры и бутылки, после чего полиция применила против них водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

В результате столкновений были арестованы три человека. Один из полицейских пострадал и был доставлен в больницу.

Напомним, в этом году Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 21 по 24 января.

Тема форума 2020 года — «Стейкхолдеры за сплоченный и устойчивый мир».

Напомним, на форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе закончится, когда этого захотят все стороны конфликта.