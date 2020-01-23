В Австралии разбился большой транспортный самолет Hercules C-130, который тушил пожары. На борту были трое членов экипажа – американские граждане.

Об этом сообщает ВВС.

Самолет пропал с радаров около 4:30 утра по киевскому времени (около 14:00 по местному времени) в районе Нового Южного Уэльса.

Позже стало известно, что он упал. Никому из членов экипажа не удалось спастись. Идентифицировать их пока не удалось, но известно, что они американские граждане.

Их наняли по контракту для борьбы с австралийскими пожарами.

Причина крушения пока еще не установлена.

Позже руководитель провинции Гладис Береджиклян заявил, что самолет разбился в Снежных горах, около Канберры.