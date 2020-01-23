Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из заместителей начальника оперативного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области на взятке в 85 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, налоговик требовал от харьковского предпринимателя взятку, за которую обещал повлиять на следователя ГФС и решить и вернуть изъятое при обыске имущество, а также помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Всю сумму взятки предприниматель передал посреднику, после чего ГБР задержало налоговика и его сообщника. Сейчас решается вопрос о предъявлении им подозрения по части 3 статьи 368 (получение взятки) УК Украины.

Задержанным грозит тюрьма на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, на взятке задержали инспектора таможенного поста «Черноморский» Одесской таможни Гостаможслужбы.