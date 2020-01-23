С начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе одного из обстрелов получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

— Сегодня, 23 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили три прицельные обстрела позиций наших героев, в том числе, в очередной раз пренебрегая Минскими соглашениями… С начала текущих суток есть боевая санитарная потеря. В ходе прицельного обстрела один наш защитник получил ранения, - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По его информации, состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Напомним, что в среду, 22 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 22-летний военный Николай Сорочук.