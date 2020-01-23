|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:40
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:45
|Заход солнца:
|16:34
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.15 грн
|24.55 грн
|EUR
|26.1 грн
|27.15 грн
С начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе одного из обстрелов получил ранение украинский военнослужащий.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.
— Сегодня, 23 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили три прицельные обстрела позиций наших героев, в том числе, в очередной раз пренебрегая Минскими соглашениями… С начала текущих суток есть боевая санитарная потеря. В ходе прицельного обстрела один наш защитник получил ранения, - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
По его информации, состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
Напомним, что в среду, 22 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 22-летний военный Николай Сорочук.
С начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе одного из обстрелов получил ранение украинский военнослужащий.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.
— Сегодня, 23 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили три прицельные обстрела позиций наших героев, в том числе, в очередной раз пренебрегая Минскими соглашениями… С начала текущих суток есть боевая санитарная потеря. В ходе прицельного обстрела один наш защитник получил ранения, - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
По его информации, состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
Напомним, что в среду, 22 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 22-летний военный Николай Сорочук.