Сегодня, 23 января, в Николаевской области трижды возникали пожары камыша на площади больше 5 000 м2.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

О первом пожаре сообщили в 09:15. Горел камыш вблизи села Котлярево Шевченковской ОТГ Витовского района. В 9:41 пожар был локализован и в 09:55 ликвидирован на площади 2000 м2, он произошёл из-за поджога.

О возгорании камыша вблизи Богоявленского парка в Николаеве сообщили в 10:32. Пожарные локализовали огонь в 10:43 и ликвидировали в 11:01 на площади 2000 м2, вероятная причина его возникновения - поджог.

Также в 11:19 сообщили о пожаре камыша на у реки Ингул в садово-виноградном обществе «Ракета». Пожарные ликвидировали его в 11:49 на площади 1000 м2.

Всего на пожарах работало 17 человек и 4 единицы техники.

Напомним, что в течение суток, 22 января, спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области дважды выезжали на тушение пожаров камыша.