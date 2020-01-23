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В четверг, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно неподалеку Талаковки, два раза рядом с Опытным, вблизи Красногоровки и в районе населенного пункта Широкино.
Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» - дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный и рядом с Орехово.
— Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - говорится в сообщении.
Напомним, что Евросоюз усилил контроль над экспортом оружия.
В четверг, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно неподалеку Талаковки, два раза рядом с Опытным, вблизи Красногоровки и в районе населенного пункта Широкино.
Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» - дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный и рядом с Орехово.
— Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - говорится в сообщении.
Напомним, что Евросоюз усилил контроль над экспортом оружия.