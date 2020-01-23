Власти Китайской народной Республики официально подтвердили первый случай смерти от коронавируса за пределами китайского города Ухань.

Об этом сообщает AFP.

— Китай сообщает о первой смерти вне эпицентра распространения вируса, - говорится в сообщении.

При этом не указывается, где именно умер заболевший.

Накануне сообщалось о 17 жертвах нового коронавируса в Китае.

Как сообщалось, ВОЗ не стала объявлять «чрезвычайную ситуацию» из-за китайского коронавируса.