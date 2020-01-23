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Власти Китайской народной Республики официально подтвердили первый случай смерти от коронавируса за пределами китайского города Ухань.
Об этом сообщает AFP.
— Китай сообщает о первой смерти вне эпицентра распространения вируса, - говорится в сообщении.
При этом не указывается, где именно умер заболевший.
Накануне сообщалось о 17 жертвах нового коронавируса в Китае.
Как сообщалось, ВОЗ не стала объявлять «чрезвычайную ситуацию» из-за китайского коронавируса.
Власти Китайской народной Республики официально подтвердили первый случай смерти от коронавируса за пределами китайского города Ухань.
Об этом сообщает AFP.
— Китай сообщает о первой смерти вне эпицентра распространения вируса, - говорится в сообщении.
При этом не указывается, где именно умер заболевший.
Накануне сообщалось о 17 жертвах нового коронавируса в Китае.
Как сообщалось, ВОЗ не стала объявлять «чрезвычайную ситуацию» из-за китайского коронавируса.