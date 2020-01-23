Второй день подряд Черноморский флот РФ провел в оккупированном Крыму учения с применением ракетного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— Малый ракетный корабль Вышний Волочек Черноморского флота провел тренировку по применению ракетного комплекса Калибр-НК, - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж корабля отбил воздушную атаку условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 Дуэт и нанес ракетный удар электронным способом с использованием ракетного комплекса Калибр-НК.

Ранее сообщалось, что РФ провела в Крыму учения потенциально ядерных ракет, на них присутствовал Владимир Путин.