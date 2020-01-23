|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:44
|Заход солнца:
|16:35
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.15 грн
|24.55 грн
|EUR
|26.1 грн
|27.15 грн
Второй день подряд Черноморский флот РФ провел в оккупированном Крыму учения с применением ракетного оружия.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
— Малый ракетный корабль Вышний Волочек Черноморского флота провел тренировку по применению ракетного комплекса Калибр-НК, - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж корабля отбил воздушную атаку условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 Дуэт и нанес ракетный удар электронным способом с использованием ракетного комплекса Калибр-НК.
Ранее сообщалось, что РФ провела в Крыму учения потенциально ядерных ракет, на них присутствовал Владимир Путин.
Второй день подряд Черноморский флот РФ провел в оккупированном Крыму учения с применением ракетного оружия.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
— Малый ракетный корабль Вышний Волочек Черноморского флота провел тренировку по применению ракетного комплекса Калибр-НК, - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж корабля отбил воздушную атаку условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 Дуэт и нанес ракетный удар электронным способом с использованием ракетного комплекса Калибр-НК.
Ранее сообщалось, что РФ провела в Крыму учения потенциально ядерных ракет, на них присутствовал Владимир Путин.