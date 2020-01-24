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В Житомире и Кропивницком учебный процесс в школах и детсадах прерван в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Кропивницком профилактические каникулы продолжаются с 18 января и продлятся до 4 февраля.
Об этом пишет ZN.ua.
Начали закрывать отдельные классы в школах в Тернопольской области.
С 27 января закрыты на карантин детсады и школы в Житомире.
Вместе с этим карантин вводится в ПТУ, культурно-спортивном центре, специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по футболу "Полесье", специализированных художественных учебных заведениях. В то же время в горсовете добавили, что введение карантина не касается высших учебных заведений – они горсовету не подчиняются.
В Житомирской области с начала эпидсезона шесть человек умерли от гриппа A (H1N1). Последний летальный случай зафиксирован 20 января.
Напомним, в Украине с начала эпидемического сезона зарегистрировали 11 летальных случаев вследствие гриппа. Никто из жертв не был привит.
В Житомире и Кропивницком учебный процесс в школах и детсадах прерван в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Кропивницком профилактические каникулы продолжаются с 18 января и продлятся до 4 февраля.
Об этом пишет ZN.ua.
Начали закрывать отдельные классы в школах в Тернопольской области.
С 27 января закрыты на карантин детсады и школы в Житомире.
Вместе с этим карантин вводится в ПТУ, культурно-спортивном центре, специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по футболу "Полесье", специализированных художественных учебных заведениях. В то же время в горсовете добавили, что введение карантина не касается высших учебных заведений – они горсовету не подчиняются.
В Житомирской области с начала эпидсезона шесть человек умерли от гриппа A (H1N1). Последний летальный случай зафиксирован 20 января.
Напомним, в Украине с начала эпидемического сезона зарегистрировали 11 летальных случаев вследствие гриппа. Никто из жертв не был привит.