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Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила о 25 летальных случаях вследствие заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в стране.
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что 24 случая зафиксированы в провинции Хубэй, где и находится эпицентр заражения, а еще один — в провинции Хэбэй, о котором сообщалось ранее. Кроме того, количество случаев заражения вирусом выросла до 830 с более 600.
Провинция Хубэй, где расположен город Ухань, расположена в центральной части Китая, а провинция Хэбэй — на востоке страны.
Напомним, У мужчины в американском штате Вашингтон диагностировали новый коронавирус, эпидемия которого в Китае уже привела к смерти по крайней мере шести человек.
Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила о 25 летальных случаях вследствие заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в стране.
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что 24 случая зафиксированы в провинции Хубэй, где и находится эпицентр заражения, а еще один — в провинции Хэбэй, о котором сообщалось ранее. Кроме того, количество случаев заражения вирусом выросла до 830 с более 600.
Провинция Хубэй, где расположен город Ухань, расположена в центральной части Китая, а провинция Хэбэй — на востоке страны.
Напомним, У мужчины в американском штате Вашингтон диагностировали новый коронавирус, эпидемия которого в Китае уже привела к смерти по крайней мере шести человек.