Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что 24 случая зафиксированы в провинции Хубэй, где и находится эпицентр заражения, а еще один — в провинции Хэбэй, о котором сообщалось ранее. Кроме того, количество случаев заражения вирусом выросла до 830 с более 600.

Провинция Хубэй, где расположен город Ухань, расположена в центральной части Китая, а провинция Хэбэй — на востоке страны.

Напомним, У мужчины в американском штате Вашингтон диагностировали новый коронавирус, эпидемия которого в Китае уже привела к смерти по крайней мере шести человек.