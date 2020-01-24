В Николаевской области за прошедшие сутки, 23 января из-за поджогов 6 раз тушили возгорание камыша.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

Сообщается, что утром 23 января, пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области трижды привлекались к тушению пожаров тростника в Витовской районе и Николаеве.

Также, начиная со второй половины дня спасатели трижды ликвидировали пожары на территории области. В частности, на территории садово-виноградного общества «Сосновка» (огнем уничтожено 2 га) в Новоодесском районе, селе Ковалевка Николаевского района (4,7 га), на открытой территории ООО «Охотники Прибужжя» в селе Дмитровка Вознесенского района (0,5 га). По предварительным данным пожара вызваны поджогами.

Напомним, что в течение суток, 22 января, спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области дважды выезжали на тушение пожаров камыша.