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В Николаеве в пятницу, 24 января, полиция проводит обыск у Виталия Федоренко, лидера местной ячейки «Социал-национальной ассамблеи», по подозрению в причастности к минированию облсовета.
Об этом на своей странице в Facebook заявил сам Виталий Федоренко.
Как сообщает издание Преступности.НЕТ Виталий Федоренко вероятно причастен к подаче ложного сообщения о минировании Николаевского областного совета 26 ноября 2019 года.
Стоит отметить, что в тот день часть депутатов областного совета, которые входят в так называемую группу губернатора Александра Стадника, обвинили в минировании здания и срыве сессии главу облсовета Викторию Москалекно.
Напомним, 4 октября 2018 года во время сессии Николаевского городского совета представители «Социал-национальной ассамблеи» облили депутатов городского совета Владислава Ентина и Елену Киселеву экскрементами.
Тогда активисты оскорбили депутата Елена Киселева. После этого инциндента Виталий Федоренко подарил главе фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елене Киселевой букет цветов в кабинете главы Николаевской ОГА Алексея Савченко и извинился за оскорбления.
В Николаеве в пятницу, 24 января, полиция проводит обыск у Виталия Федоренко, лидера местной ячейки «Социал-национальной ассамблеи», по подозрению в причастности к минированию облсовета.
Об этом на своей странице в Facebook заявил сам Виталий Федоренко.
Как сообщает издание Преступности.НЕТ Виталий Федоренко вероятно причастен к подаче ложного сообщения о минировании Николаевского областного совета 26 ноября 2019 года.
Стоит отметить, что в тот день часть депутатов областного совета, которые входят в так называемую группу губернатора Александра Стадника, обвинили в минировании здания и срыве сессии главу облсовета Викторию Москалекно.
Напомним, 4 октября 2018 года во время сессии Николаевского городского совета представители «Социал-национальной ассамблеи» облили депутатов городского совета Владислава Ентина и Елену Киселеву экскрементами.
Тогда активисты оскорбили депутата Елена Киселева. После этого инциндента Виталий Федоренко подарил главе фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елене Киселевой букет цветов в кабинете главы Николаевской ОГА Алексея Савченко и извинился за оскорбления.