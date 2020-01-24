В Николаеве в пятницу, 24 января, полиция проводит обыск у Виталия Федоренко, лидера местной ячейки «Социал-национальной ассамблеи», по подозрению в причастности к минированию облсовета.

Об этом на своей странице в Facebook заявил сам Виталий Федоренко.

Как сообщает издание Преступности.НЕТ Виталий Федоренко вероятно причастен к подаче ложного сообщения о минировании Николаевского областного совета 26 ноября 2019 года.

Стоит отметить, что в тот день часть депутатов областного совета, которые входят в так называемую группу губернатора Александра Стадника, обвинили в минировании здания и срыве сессии главу облсовета Викторию Москалекно.

Напомним, 4 октября 2018 года во время сессии Николаевского городского совета представители «Социал-национальной ассамблеи» облили депутатов городского совета Владислава Ентина и Елену Киселеву экскрементами.

Тогда активисты оскорбили депутата Елена Киселева. После этого инциндента Виталий Федоренко подарил главе фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елене Киселевой букет цветов в кабинете главы Николаевской ОГА Алексея Савченко и извинился за оскорбления.