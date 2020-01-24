В Николаеве задержанным наркодиллерам, которые изготовляли и продавали амфетамин, сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 УК Украины. В состав группировки входил патрульный полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

По данным следствия, преступная группа, в состав которой входило трое местных жителей, использовала коррупционные связи с патрульным полицейским в Николаевской области, предоставляя ему часть наркотиков за «прикрытие» их деятельности.

В период с сентября 2019 по январь 2020 злоумышленники совершили ряд особо тяжких преступлений, связанных с незаконным изготовлением, перевозкой и хранением с целью сбыта, а также сбытом амфетамина в Николаеве.

Полиция провела 11 обысков по месту жительства злоумышленников и местах изготовления и хранения наркотиков, в ходе которых нашла и изъяла оборудование для изготовления амфетамина, больше килограмма марихуаны, обрез охотничьего ружья, три гранаты Ф-1, а также около 200 грамм амфетамина, пять пистолетов с признаками переработки под огнестрельное оружие и патроны.

Благодаря слаженным действиям прокуратуры области, Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины, СБУ в Николаевской области и Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, преступную группу уничтожили, а всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас в Заводский районный суд Николаева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили группу наркодиллеров, которая занималась изготовлением и продажей амфетамина. В состав группировки входил полицейский.