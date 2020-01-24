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В Киеве жестоко убили 27-летнего мужчину, на его теле обнаружили 14 колото-резаных ранений.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
— Вчера около 21:00 поступило сообщение от медиков о том, что на бульваре Кольцова человек получил ножевое ранение. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители обнаружили мертвым 27-летнего киевлянина. По предварительным данным судмедэксперта, на теле потерпевшего обнаружено четырнадцать колото-резаных ран. Однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, – говорится в сообщении.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного преступления и лиц, причастных к нему.
Напомним, в Николаеве рядом с горсоветом нашли тело мужчины с ножевыми ранениями.
В Киеве жестоко убили 27-летнего мужчину, на его теле обнаружили 14 колото-резаных ранений.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
— Вчера около 21:00 поступило сообщение от медиков о том, что на бульваре Кольцова человек получил ножевое ранение. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители обнаружили мертвым 27-летнего киевлянина. По предварительным данным судмедэксперта, на теле потерпевшего обнаружено четырнадцать колото-резаных ран. Однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, – говорится в сообщении.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного преступления и лиц, причастных к нему.
Напомним, в Николаеве рядом с горсоветом нашли тело мужчины с ножевыми ранениями.