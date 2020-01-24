У индонезийского острова Бутон рыба прыгнула в рыбацкую лодку, проткнула шею 16-летнему парню и скинула его за борт.

Об этом пишет Daily Mirror.

Мухаммад Идул ловил рыбу, когда внезапно из воды начали выпрыгивать сарганы. Одна из рыб атаковала подростка. Она вонзила свою длинную острую челюсть ему в шею, проткнув ее насквозь. Рыбак выпал из лодки.

Мальчику удалось доплыть до берега. С рыбиной в шее он сумел добраться до дома. Его сразу же отвезли в ближайшее медучреждение. В местной больнице не оказалось нужного оборудования и Идула перевезли в другой госпиталь, где провели успешную операцию.

Сарган - морская рыба с длинным туловищем и вытянутой челюстью. В среднем сарганы достигают 75 сантиметров в длину, их вес чуть более одного килограмма. Сарган может выпрыгивать из воды со скоростью до 60 километров в час.

Напомним, на Николаевщине мужчина на надувной лодке вышел в море на рыбалку и пропал.