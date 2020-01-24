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Вчера, 23 января, группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожила винтовочную гранату, обнаруженную накануне.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Во время проведения хозяйственных работ на улице Лесной в селе Макеево Врадиевского района мужчина нашел взрывоопасный предмет. О находке он сразу же сообщил спасателям по телефону 101. Боеприпас изъяли и уничтожили путем контролируемого подрыва.
Напомним, что 17 января группой пиротехников ГСЧС Украины в Николаевской области было уничтожено 20 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Вчера, 23 января, группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожила винтовочную гранату, обнаруженную накануне.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Во время проведения хозяйственных работ на улице Лесной в селе Макеево Врадиевского района мужчина нашел взрывоопасный предмет. О находке он сразу же сообщил спасателям по телефону 101. Боеприпас изъяли и уничтожили путем контролируемого подрыва.
Напомним, что 17 января группой пиротехников ГСЧС Украины в Николаевской области было уничтожено 20 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.