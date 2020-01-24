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В селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава областной партийной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа и опубликовал фотографии спиленных деревьев.
Депутат обратился к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику и начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Александру Анохину с просьбой отреагировать на ситуацию и присечь дальнейшие уничтожения деревьев в лесополосах.
— Александр Стадник, вы проводили совещание по этой теме, а через две недели есть такие факты, и это не на дрова для отопления жилищ, - это промышленно выборочная вырубка, это бизнес, как думаете кто крышует? Кто в теме? Этим дубам более лет чем вам и мне вместе. Александр Анохин, на севере области это налажено в промышленных масштабах. Только благодаря активистам, не первый раз пойманы исполнители и техника, но через некоторое время вопрос закрыт и техника работает. Прошу этот раз взять под личный контроль это дело и довести до приговоров. Общество ждет изменений и справедливости. Прошу считать этот пост депутатским обращением, – написал Михаил Талпа.
Напомним, в Николаевской области браконьеры в полевой лесополосе вырубили 24 деревьев деревьев породы «Акация» и еще 4 дерева повредили.
В селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава областной партийной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа и опубликовал фотографии спиленных деревьев.
Депутат обратился к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику и начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Александру Анохину с просьбой отреагировать на ситуацию и присечь дальнейшие уничтожения деревьев в лесополосах.
— Александр Стадник, вы проводили совещание по этой теме, а через две недели есть такие факты, и это не на дрова для отопления жилищ, - это промышленно выборочная вырубка, это бизнес, как думаете кто крышует? Кто в теме? Этим дубам более лет чем вам и мне вместе. Александр Анохин, на севере области это налажено в промышленных масштабах. Только благодаря активистам, не первый раз пойманы исполнители и техника, но через некоторое время вопрос закрыт и техника работает. Прошу этот раз взять под личный контроль это дело и довести до приговоров. Общество ждет изменений и справедливости. Прошу считать этот пост депутатским обращением, – написал Михаил Талпа.
Напомним, в Николаевской области браконьеры в полевой лесополосе вырубили 24 деревьев деревьев породы «Акация» и еще 4 дерева повредили.