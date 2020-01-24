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Власти Китая закрыли для туристов часть Великой китайской стены в связи с распространением нового коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что некоторые участки Великой стены будут закрыты с субботы, 25 января, на перевале Цзюйюн, у Пекина. В некоторых местах у посетителей будут измерять температуру. Кроме этого Министерство культуры и туризма Китая призвало туристические агентства приостановить продажу турпакетов по стране и за ее пределами.
Также в Пекине закрыли известные храмы, в том числе храм Ламы, а также Запретный город, который является самой известной туристической достопримечательностью столицы.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине на уровне Министерства здравоохранения создали оперативный штаб из-за угрозы распространения смертельного коронавируса из Китая.
Власти Китая закрыли для туристов часть Великой китайской стены в связи с распространением нового коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что некоторые участки Великой стены будут закрыты с субботы, 25 января, на перевале Цзюйюн, у Пекина. В некоторых местах у посетителей будут измерять температуру. Кроме этого Министерство культуры и туризма Китая призвало туристические агентства приостановить продажу турпакетов по стране и за ее пределами.
Также в Пекине закрыли известные храмы, в том числе храм Ламы, а также Запретный город, который является самой известной туристической достопримечательностью столицы.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине на уровне Министерства здравоохранения создали оперативный штаб из-за угрозы распространения смертельного коронавируса из Китая.