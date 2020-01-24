Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что некоторые участки Великой стены будут закрыты с субботы, 25 января, на перевале Цзюйюн, у Пекина. В некоторых местах у посетителей будут измерять температуру. Кроме этого Министерство культуры и туризма Китая призвало туристические агентства приостановить продажу турпакетов по стране и за ее пределами.

Также в Пекине закрыли известные храмы, в том числе храм Ламы, а также Запретный город, который является самой известной туристической достопримечательностью столицы.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине на уровне Министерства здравоохранения создали оперативный штаб из-за угрозы распространения смертельного коронавируса из Китая.