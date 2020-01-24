В Николаевской области полицейские во время обыска у 36-летнего мужчины нашли больше килограмма конопли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе обыска в доме злоумышленника, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, полицейские нашли и изъяли больше килограмма растительного вещества с запахом конопли.

Также нашли пакет с уже готовым к употреблению каннабисом, а в хозяйственных помещениях - сухие растений конопли.

Все изъятое правоохранители направили на исследование.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности по части 1 статьи 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве задержанным наркодилерам, которые изготовляли и продавали амфетамин, сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 УК Украины. В состав группировки входил патрульный полицейский.