Правоохранители задержали торговца наркотиками, который занимался бесконтактным сбытом психотропных веществ на территории Николаева и Херсона.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что фото и места хранения «закладок» мужчина посылал клиентам в соцсетях и мессенджерах после оплаты товара через платежные системы.

Сообщается, что следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Николаевской области (детективы) совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности под процессуальным руководством областной прокуратуры провели спецоперацию и задержали преступника, как только он получил на почте посылку из столицы, в которой были пакеты с каннабисом, амфетамином, мефидроном, таблетками экстази и наркотическими солями, которые задержанный планировал передать наркозависимых жителям Херсона.

Наркотические вещества полицейские направили на экспертизу. В общем подсчете стоимость изъятого товара по ценам «черного рынка» составляет около полумиллиона гривен. Также сотрудники полиции изъяли и отправили на исследование еще 20 наркозакладок, которые мужчина успел сделать и спрятать по Николаеву.

— Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК, по согласованию с прокуратурой следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сказано в сообщении.

Отмечается, что суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в 180 тысяч гривен. За содеянное ему грозит от девяти до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Николаеве задержали группу торговцев наркотиками, в составе которой оказался сотрудник полиции.