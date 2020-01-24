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В США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019-nCoV. Известно, что это 60-летняя женщина из Чикаго, штат Иллинойс.
Как передает Голос Америки, в декабре она путешествовала в Китай и почувствовала симптомы, только когда вернулась в Соединенные Штаты на прошлой неделе. Инкубационный период, то есть время от заражения и до появления симптомов, составляет от 2 дней до 2 недель.
Первый случай вируса в США 21 января обнаружили в штате Вашингтон. 30-летний мужчина вернулся из китайского города Ухань, где произошла вспышка вируса.
— Оба носители вируса изолированы в больнице. Еще 63 американцев в 22 штатах проверяют на наличие этого заболевания, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены.
В США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019-nCoV. Известно, что это 60-летняя женщина из Чикаго, штат Иллинойс.
Как передает Голос Америки, в декабре она путешествовала в Китай и почувствовала симптомы, только когда вернулась в Соединенные Штаты на прошлой неделе. Инкубационный период, то есть время от заражения и до появления симптомов, составляет от 2 дней до 2 недель.
Первый случай вируса в США 21 января обнаружили в штате Вашингтон. 30-летний мужчина вернулся из китайского города Ухань, где произошла вспышка вируса.
— Оба носители вируса изолированы в больнице. Еще 63 американцев в 22 штатах проверяют на наличие этого заболевания, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены.