В США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019-nCoV. Известно, что это 60-летняя женщина из Чикаго, штат Иллинойс.

Как передает Голос Америки, в декабре она путешествовала в Китай и почувствовала симптомы, только когда вернулась в Соединенные Штаты на прошлой неделе. Инкубационный период, то есть время от заражения и до появления симптомов, составляет от 2 дней до 2 недель.

Первый случай вируса в США 21 января обнаружили в штате Вашингтон. 30-летний мужчина вернулся из китайского города Ухань, где произошла вспышка вируса.

— Оба носители вируса изолированы в больнице. Еще 63 американцев в 22 штатах проверяют на наличие этого заболевания, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены.