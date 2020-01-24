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Во французских городах Париж и Бордо зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом, который вспыхнул в Китае и привел к гибели по меньшей мере 26 человек.
Об этом сообщает издание 20minutes со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузин.
— Сейчас важно как можно быстрее сдержать распространение вируса, — добавила Аньес Бузин.
Аньес Бузин отметила, что пациента в Бордо уже поместили в отдельную палату.
Это первые случаи заражения вирусом на территории Европы.
Как сообщалось, в США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019-nCoV. Известно, что это 60-летняя женщина из Чикаго, штат Иллинойс.
В Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены.
Во французских городах Париж и Бордо зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом, который вспыхнул в Китае и привел к гибели по меньшей мере 26 человек.
Об этом сообщает издание 20minutes со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузин.
— Сейчас важно как можно быстрее сдержать распространение вируса, — добавила Аньес Бузин.
Аньес Бузин отметила, что пациента в Бордо уже поместили в отдельную палату.
Это первые случаи заражения вирусом на территории Европы.
Как сообщалось, в США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019-nCoV. Известно, что это 60-летняя женщина из Чикаго, штат Иллинойс.
В Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены.