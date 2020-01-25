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В пятницу, 24 января, сотрудники Офиса генпрокурора и СБУ задержали и.о. директора Закарпатского облавтодора и начальника отдела филиала на получении взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Чиновники требовали у руководителя одного из филиалов госпредприятия 375 тысяч гривен, обещая не увольнять его с должности.
Злоумышленников задержали во время получения 325 тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Напомним, 11 сентября, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали при получении взятки бывшего начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.
В пятницу, 24 января, сотрудники Офиса генпрокурора и СБУ задержали и.о. директора Закарпатского облавтодора и начальника отдела филиала на получении взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Чиновники требовали у руководителя одного из филиалов госпредприятия 375 тысяч гривен, обещая не увольнять его с должности.
Злоумышленников задержали во время получения 325 тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Напомним, 11 сентября, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали при получении взятки бывшего начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.