В пятницу, 24 января, сотрудники Офиса генпрокурора и СБУ задержали и.о. директора Закарпатского облавтодора и начальника отдела филиала на получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Чиновники требовали у руководителя одного из филиалов госпредприятия 375 тысяч гривен, обещая не увольнять его с должности.

Злоумышленников задержали во время получения 325 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, 11 сентября, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали при получении взятки бывшего начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.