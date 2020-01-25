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Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции сообщило, что жертвами землетрясения в провинции Элязыг стали 14 человек.
Об этом сообщает Интерфакс.
Также губернатор провинции Четин Октай Калдырым сообщил, что были госпитализированы 225 человек.
Власти страны доставили в район бедствия 1689 палаток, 1656 походных кроватей и 9200 одеял.
Вечером 24 января в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой от 6,5 до 6,8 (по разным оценкам).
Сильные подземные толчки ощущались в окрестностях города Сивридже в провинции Элязыг на востоке Турции.
Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции сообщило, что жертвами землетрясения в провинции Элязыг стали 14 человек.
Об этом сообщает Интерфакс.
Также губернатор провинции Четин Октай Калдырым сообщил, что были госпитализированы 225 человек.
Власти страны доставили в район бедствия 1689 палаток, 1656 походных кроватей и 9200 одеял.
Вечером 24 января в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой от 6,5 до 6,8 (по разным оценкам).
Сильные подземные толчки ощущались в окрестностях города Сивридже в провинции Элязыг на востоке Турции.