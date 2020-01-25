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В зоне боевых действий на Донбассе 23 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также заметили снайперскую активность.
Обстрелы фиксировали вблизи Талаковки, Павлополя, Новолуганского, Орехово, Луганского, рядом с Песками.
С начала суток 25 января боевики из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям вблизи Павлополя. Пока без потерь.
Напомним, что в среду, 22 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 22-летний военный Николай Сорочук.
В зоне боевых действий на Донбассе 23 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также заметили снайперскую активность.
Обстрелы фиксировали вблизи Талаковки, Павлополя, Новолуганского, Орехово, Луганского, рядом с Песками.
С начала суток 25 января боевики из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям вблизи Павлополя. Пока без потерь.
Напомним, что в среду, 22 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 22-летний военный Николай Сорочук.