В Малайзии сообщили о трех случаях заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае. Еще один случай зафиксировали в Австралии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления стран.

Инфицированным оказался гражданин Китая, который приехал в Австралию из китайского города Ухань, где вспыхнула эпидемия. Состояние пациента оценили как стабильное.

Также отмечается, что в Австралии могут быть и другие зараженные новым вирусом. В Мельбурне, как сообщается, не хватает защитных масок.

О троих зараженных коронавирусом сообщил и министр здравоохранения Малайзии Зулкифли Ахмад. Он заявил, что все трое являются родственниками 66-летнего гражданина КНР, который в понедельник прибыл в Сингапур в составе туристической группы. Инфицированными оказались его 65-летняя жена и двое внуков в возрасте 11 и 2 лет.

Министр добавил, что больных госпитализировали в Куала-Лумпуре. На тот момент их состояние оценивали как стабильное.

Напомним, что в Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены.