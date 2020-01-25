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В Малайзии сообщили о трех случаях заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае. Еще один случай зафиксировали в Австралии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления стран.
Инфицированным оказался гражданин Китая, который приехал в Австралию из китайского города Ухань, где вспыхнула эпидемия. Состояние пациента оценили как стабильное.
Также отмечается, что в Австралии могут быть и другие зараженные новым вирусом. В Мельбурне, как сообщается, не хватает защитных масок.
О троих зараженных коронавирусом сообщил и министр здравоохранения Малайзии Зулкифли Ахмад. Он заявил, что все трое являются родственниками 66-летнего гражданина КНР, который в понедельник прибыл в Сингапур в составе туристической группы. Инфицированными оказались его 65-летняя жена и двое внуков в возрасте 11 и 2 лет.
Министр добавил, что больных госпитализировали в Куала-Лумпуре. На тот момент их состояние оценивали как стабильное.
Напомним, что в Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены.
В Малайзии сообщили о трех случаях заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае. Еще один случай зафиксировали в Австралии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления стран.
Инфицированным оказался гражданин Китая, который приехал в Австралию из китайского города Ухань, где вспыхнула эпидемия. Состояние пациента оценили как стабильное.
Также отмечается, что в Австралии могут быть и другие зараженные новым вирусом. В Мельбурне, как сообщается, не хватает защитных масок.
О троих зараженных коронавирусом сообщил и министр здравоохранения Малайзии Зулкифли Ахмад. Он заявил, что все трое являются родственниками 66-летнего гражданина КНР, который в понедельник прибыл в Сингапур в составе туристической группы. Инфицированными оказались его 65-летняя жена и двое внуков в возрасте 11 и 2 лет.
Министр добавил, что больных госпитализировали в Куала-Лумпуре. На тот момент их состояние оценивали как стабильное.
Напомним, что в Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены.